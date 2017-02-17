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14:46 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области на следующей неделе потеплеет до -1°С

Синоптики дали свой прогноз погоды на период с 18 по 23 февраля, согласно которому, с понедельника температура в Омской области повысится.

«В течение текущей недели Омская область находится на периферии Сибирского антициклона с температурой воздуха ниже климатической нормы. Постепенно влияние антициклона ослабевает, атмосферное давление падает, температура воздуха приближается к норме», — сообщает Обь-Иртышский Гидрометцентр.

Так, 20 февраля заметно потеплеет, в большинстве районов пройдет снег, усилится ветер, температура воздуха днем повысится до −4…−9°С — западные потоки принесут более теплый и влажный атлантический воздух. В дальнейшем сохранится ветреная погода, температура продолжит повышаться ночью до −7…−12°С, днем до −1…−6°С.

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