Волгоградские волонтеры обучат пожилых людей пользоваться компьютером
Проект «Статус: Онлайн» совместно с Централизованной системой городских библиотек города Волгоград возобновит свою деятельность со второго марта.
Проект «Статус: Онлайн» совместно с Централизованной системой городских библиотек города Волгоград возобновит свою деятельность со второго марта.
Раз в две недели, по четвергам, волонтеры будут проводить обучение компьютерной грамотности среди людей старшего поколения и совершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья.
Мероприятия будут проходить в одной из библиотек города. Цель занятий — помочь преодолеть коммуникативную изоляцию пожилым и людям с ограниченными возможностями и содействовать улучшению их жизни.