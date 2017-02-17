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11:56 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградские волонтеры обучат пожилых людей пользоваться компьютером

Проект «Статус: Онлайн» совместно с Централизованной системой городских библиотек города Волгоград возобновит свою деятельность со второго марта.

Раз в две недели, по четвергам, волонтеры будут проводить обучение компьютерной грамотности среди людей старшего поколения и совершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятия будут проходить в одной из библиотек города. Цель занятий — помочь преодолеть коммуникативную изоляцию пожилым и людям с ограниченными возможностями и содействовать улучшению их жизни.

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