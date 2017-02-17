Волгоградской семье Кузьминых посвятили главу в книге о лучших семьях России

Одна из страниц издания посвящена замечательной семье из Волгограда. Супруги Александр и Зинаида Кузьмины, отметившие 70 лет совместной жизни, в прошлом году стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья России».

Обоим супругам уже за девяносто лет. Они вырастили двоих дочек. Сегодня в их большой семье 23 человека — это дети, внуки, правнуки и праправнуки.

— В семье главное — терпение и уважение. Не нужно бояться уступать, — делятся они секретом семейного счастья. — И не нужно гоняться за деньгами. Мы, когда поженились, никаких богатств не имели, нам нечего было делить. Но у нас были дружба и любовь.

Уверены супруги, что в семейной жизни нужно еще одно качество — трудолюбие. Его «золотым супругам» не занимать. Оба они выросли в сельской местности, детство пришлось на время войны. В 1942 году 15-летний Александр сел за трактор. А Зина работала то в колхозной столовой, то на полях на прополке.

Познакомились Александр и Зинаида через год после войны. Встретились, поговорили немного, друг другу понравились. И со свадьбой тянуть не стали. Расписались в сельсовете и сыграли шумную, но очень бедную по угощению на столах свадьбу.

Они признаются, что самыми трудными были послевоенные годы, когда тяжело было и с едой, и с одеждой. А самым счастливым временем называют появление детей, а затем внуков.

С 1965 года семья Кузьминых перебралась в Волгоград, где начала свою работу на Волгоградском химзаводе. На этом заводе сформировалась целая династия Кузьминых, общий семейный стаж которой составляет 132 года.

— Знаете, я всю жизнь прожила за Сашей, как за каменной стеной, и о другом муже даже не мечтала, — говорит Зинаида Кузьмина. И эти ее слова вошли в книгу о лучших семьях страны.