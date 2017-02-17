«Белтелеком» поднимает тарифы, но скорость доступа в сеть не увеличит

Накануне «Белтелеком» проинформировал, что с 1 марта повысится стоимость на некоторые свои услуги. В частности, подорожают телевидение ZALA и byfly, а также услуги телеграфной связи, международных телефонных соединений, пакеты услуг и справочно-информационные услуги. В среднем стоимость повысится на 9%.

МИНСК, 17 фев — Sputnik. РУП «Белтелеком» не планирует повышать скорости на уже заявленных тарифных планах доступа в интернет, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе национального оператора связи.

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«Увеличение цен на услуги связано с модернизацией сети, приобретением и установкой современного оборудования, предназначенного для повышения качества оказываемых услуг», — сказали в «Белтелекоме».

Собеседники агентства отметили, что одним из приоритетных направлений модернизации оператора является строительство сетей GPON. «Расширение географии GPON дает возможность повышать качество услуг и более полно удовлетворять потребности абонентов в современных услугах электросвязи», — уточнили в «Белтелекоме».

«В данный момент “Белтелеком” не планирует повышать скорости на уже заявленных тарифных планах доступа в сеть интернет», — продолжили в компании, отметив, что уже сегодня абоненты могут использовать тарифные планы с большими скоростями.