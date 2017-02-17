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13:12 (мск), источник: БЕЛТА

Более 250 фур стоят на границе с Литвой

В пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе в очереди зарегистрировано 90 легковых авто, а в пункте пропуска «Берестовица» выезда из Беларуси дожидается 45 легковушек.

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе с Литвой выезда из Беларуси ожидает 253 фуры. Также очереди из грузовых авто отмечаются на границе с Латвией. Такая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По данным на 10.00 17 февраля, на выезде из Беларуси в Литву в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди находятся 120 грузовых автомобилей, в «Привалке» — 60, в «Беняконях» — 43, в «Котловке» — 30. На латвийском направлении отмечаются очереди из фур в пункте пропуска «Григоровщина» (60 авто) и «Урбаны» (55).

В пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе в очереди зарегистрировано 90 легковых авто, а в пункте пропуска «Берестовица» выезда из Беларуси дожидается 45 легковушек.

На границе с Украиной очередей из автомобилей нет.

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