На следующей неделе в Молдову придет весна
Метеорологи предупреждают, что в ближайшие семь дней температура воздуха постепенно повысится. Во второй половине следующей недели ожидаются до +14 градусов на юге страны.
Метеорологи предупреждают, что в ближайшие семь дней температура воздуха постепенно повысится. Во второй половине следующей недели ожидаются до +14 градусов на юге страны.
В ближайшие дни пройдут слабые дожди, местами со снегом, а утром будет слабый туман.
Температура воздуха постепенно будет расти до 23 февраля, когда на территории страны будут отмечаться +9 до +14 градусов в дневное время, а минимальные — от нуля до +5 градусов.
В начале марта температура воздуха понизится.