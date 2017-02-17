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12:07 (мск), источник: Actualitati.md

На следующей неделе в Молдову придет весна

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие семь дней температура воздуха постепенно повысится. Во второй половине следующей недели ожидаются до +14 градусов на юге страны.

Источник: Actualitati.md

В ближайшие дни пройдут слабые дожди, местами со снегом, а утром будет слабый туман.

Температура воздуха постепенно будет расти до 23 февраля, когда на территории страны будут отмечаться +9 до +14 градусов в дневное время, а минимальные — от нуля до +5 градусов.

В начале марта температура воздуха понизится.

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