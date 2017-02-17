Патриарх Кирилл рассказал о ситуации с передачей РПЦ Исаакиевского собора

Ранее власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакиевский собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

«Неопровержимым историческим фактом является то, что верующие люди во многом создавали культурное наследие нашей страны, тысячи произведений искусств, храмов, монастырей. Возвращение им права самостоятельно хранить свои святыни не может нести никакой угрозы, а лишь вдохнет подлинную жизнь в памятники, еще более сделает их средством народного просвещения. Это будет продолжением трудов многих достойных музейных работников, с личным участием многих из них», — сказал патриарх.