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11:40 (мск), источник: РИА Новости

Патриарх Кирилл рассказал о ситуации с передачей РПЦ Исаакиевского собора

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Возвращение Русской православной церкви (РПЦ) права самостоятельно хранить свои святыни не несет угрозы, заявил в пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета РПЦ в храме Христа Спасителя, говоря о ситуации вокруг передачи Исаакиевского собора.

Источник: РИА Новости
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Ранее власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакиевский собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

«Неопровержимым историческим фактом является то, что верующие люди во многом создавали культурное наследие нашей страны, тысячи произведений искусств, храмов, монастырей. Возвращение им права самостоятельно хранить свои святыни не может нести никакой угрозы, а лишь вдохнет подлинную жизнь в памятники, еще более сделает их средством народного просвещения. Это будет продолжением трудов многих достойных музейных работников, с личным участием многих из них», — сказал патриарх.

Комментарии
8
А Б
Итак, РПЦ получает в безвозмездное пользование собор, никогда ей не принадлежавший. Это значит, что все расходы по содержанию здания будет оплачивать город, а свою деятельность по распространению опиума для народа РПЦ будет вести, фактически, за счёт населения и на собираемые с него налоги. Это означает только одно - власть идёт на это потому, что хочет таким образом отблагодарить РПЦ за то, что та поддакивает власти и везде проводит её линию.
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Борис Попов
"верующие люди во многом создавали культурное наследие нашей страны, тысячи произведений искусств, храмов, монастырей. Возвращение им права"
Во первых Исаакий построен за счет госбюджета, во вторых тем кто создавал уже ничего вернуть нельзя, они уже давно умерли. А получить хотят другие.
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Курс Север!
Возможность публично высказаться, придаёт уродам ложное чувство собственной значимости.
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