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11:57 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пропавшего бердчанина-сноубордиста видели идущим по обочине

Житель Бердска Роман Самборский пропал 4 дня назад в Шерегеше, когда съезжал с горы «Зеленая», сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Бюро находок Новосибирска».

Напомним, 4 дня назад стало известно, что Роман Самборский пропал, когда съезжал с горы «Зеленая» в Шерегеше.

«Я узнала Романа в записях с видеорегистраторов. На записи Рома идет по новой дороге в сторону от Шерегеша, примерно в 1 километре от поворота на Сектор Е. Сегодня силами добровольцев был обследован лес вдоль трассы (горнолыжной, не автомобильной) сектора «Е», — рассказали подписчики.

У мужчины дома остались жена и сын, которые разыскивают Самборского с волонтерами и полицией.

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