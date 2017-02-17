Пропавшего бердчанина-сноубордиста видели идущим по обочине

Напомним, 4 дня назад стало известно, что Роман Самборский пропал, когда съезжал с горы «Зеленая» в Шерегеше.

«Я узнала Романа в записях с видеорегистраторов. На записи Рома идет по новой дороге в сторону от Шерегеша, примерно в 1 километре от поворота на Сектор Е. Сегодня силами добровольцев был обследован лес вдоль трассы (горнолыжной, не автомобильной) сектора «Е», — рассказали подписчики.