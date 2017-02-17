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12:00 (мск), источник: ИА REGNUM

Улучшение качества диагностики: В Прикамье отмечен рост онкозаболеваний

За 2016 год в Пермском крае зарегистрирован рост заболеваемости злокачественными новообразованиями на 0,6% по сравнению с 2015 годом. По словам министра здравоохранения региона, это свидетельствует об улучшении качества диагностики.

В Пермском крае число зарегистрированных случаев заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2016 году выросло на 0,6% по сравнению с 2015 годом.

«Для неспециалистов это может прозвучать достаточно грозно. Однако комплексный анализ показывает, что такой рост свидетельствует об улучшении качества диагностики. Все больше граждан участвуют в диспансеризации взрослого населения (в 2016 году ее прошли более 417 тысяч жителей Прикамья). Исследования, проводимые в ходе диспансеризации взрослого населения, позволяют на ранней стадии выявить ряд онкозаболеваний, что дает возможность медикам успешно их лечить», — отметил в своем блоге министр здравоохранения Прикамья Вадим Плотников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 2016 год был объявлен годом борьбы с онкологическими заболеваниями. За этот период, по словам главы краевого Минздрава, медицинские работники проделали большую практическую работу по выявлению и предупреждению онкозаболеваний. Особое внимание также было уделено профилактике, в том числе ее информационной составляющей.

Активизировалась деятельность выездной поликлиники онкодиспансера, в практику его работы внедрены новые технологии диагностики и лечения онкологических заболеваний. Это однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, линейные ускорители, также более широко стали применяться эндоскопические методы исследования.

Результат этой комплексной планомерной работы — снижение смертности от новообразований. В 2016 году она составила 195,8 на 100 тысяч населения (в 2015 году — 200,3). «Снижение смертности тоже связано с улучшением качества специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, и, повторюсь, — с проведением диспансеризации. Показатель пятилетней выживаемости в 2016 году — 52,8%, в 2015 году — 52,5%», — сделал акцент Плотников.

Активно, то есть с помощью скринингов и осмотров, в Прикамье в 2016 году выявлено 36% пациентов со злокачественными новообразованиями (в 2015 году — 34,7, в РФ в 2015 году — 21%), из них 72,4% — на I—II стадии, когда онкозаболевание, как правило, удается вылечить.

Вместе с тем глава профильного ведомства подчеркнул, что «есть еще над чем трудиться». В частности, нередко поступают жалобы на очередь в поликлинике краевого онкодиспансера, на невозможность оперативно попасть к специалисту. И дело не в том, что количество больных растет, а в том, что около 30% пациентов поступают на консультацию в онкодиспансер, что называется, не по профилю — с безобидным жировиком, доброкачественной папилломой.

«Еще одна задача, которую ставим перед главврачами территорий: максимальное обследование пациента на месте, проведение всех возможных и доступных исследований и анализов в условиях центральной районной, городской больницы, межмуниципального медицинского центра. Если клинические исследования подтвердят наихудшие опасения докторов, пациент незамедлительно должен быть направлен в краевой онкодиспансер», — отметил Вадим Плотников.

Добавим, что в Перми 16 февраля состоялся парад супергероев — костюмированное шествие в поддержку юных пациентов краевого онкологического диспансера. Акция была приурочена к Международному Дню детей, больных раком. Ее цель — показать всем окружающим, что число победивших страшный недуг с каждым годом растет. И все они, а также родители, врачи и благотворители — настоящие супергерои, сообщает телекомпания «РифейПермь».

Сейчас в Перми от онкологических заболеваний лечится 625 ребятишек. По статистике, более 80% таких пациентов полностью исцеляются и возвращаются в нормальную жизнь. И это благодаря не только квалифицированной медицинской помощи, но и поддержке горожан, участвующих в сборах средств. А лучшая награда для всех — спасенные жизни детей.

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