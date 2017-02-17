17 жителей Омской области получили государственные награды

Среди обладателей высоких медалей — представители науки, спорта, сельского хозяйства, здравоохранения, культуры, промышленности и других отраслей.

Указом Президента страны за заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетний труд Орденом дружбы награжден тракторист-машинист хозяйства из Полтавского района Василий Савченко. Медаль ордена «Родительская слава» за заслуги в воспитании детей и укрепление семейных традиций получили омичи Ирина и Валерий Митрохины, Александра и Игорь Залуцкие. Бригадиру животноводства одного из хозяйств Любинского района Татьяне Ким Указом главы государства присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России».

Также омичи удостоены почетных наград на региональном уровне. Распоряжением Виктора Назарова жителям Омской области вручены медали «За высокие достижения» и «Материнская слава», присвоены почётные звания.