Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Трамп назвал причину отставки своего советника
Эксперт: почему Путин начал менять губернаторов и кто следующий?
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Чем занять пустую стену? Идеи пора освежить
"Ушла из семьи и украла деньги": сын Васильевой об экс-жене
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
14В США прошла самая престижная выставка собак
1275-летие Солнца нации
11:59 (мск), источник: Вести - Омск

17 жителей Омской области получили государственные награды

17 жителей Омской области получили государственные награды в преддверии Дня флага России. Торжественная церемония состоялась в региональном правительстве.

Среди обладателей высоких медалей — представители науки, спорта, сельского хозяйства, здравоохранения, культуры, промышленности и других отраслей.

Указом Президента страны за заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетний труд Орденом дружбы награжден тракторист-машинист хозяйства из Полтавского района Василий Савченко. Медаль ордена «Родительская слава» за заслуги в воспитании детей и укрепление семейных традиций получили омичи Ирина и Валерий Митрохины, Александра и Игорь Залуцкие. Бригадиру животноводства одного из хозяйств Любинского района Татьяне Ким Указом главы государства присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России».

Также омичи удостоены почетных наград на региональном уровне. Распоряжением Виктора Назарова жителям Омской области вручены медали «За высокие достижения» и «Материнская слава», присвоены почётные звания.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Известная актриса задолжала более полумиллиона долларов
Парень скончался у аптеки из-за отказа в продаже лекарства
Владимир Путин прокомментировал отставки глав регионов
Россия к лету рассчитается с кредиторами СССР
У Киева возникли большие проблемы с организацией «Евровидения»
Трамп назвал причину трудностей в отношениях с Россией
Патриарх Кирилл рассказал о ситуации с Исаакиевским собором
Европарламент проголосовал за создание общей европейской армии
В Минобороны РФ рассказали о задаче трубопроводных войск
Спорт
«Ростов» — «Спарта»: Бердыев продолжает снимать скальпы Дончане триумфально начали турнирное путешествие по Лиге Европы. Вслед за победами над «Андерлехтом», «Аяксом» и «Баварией» они устроили разгром команде из Праги
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Регистрация жилья в России оказалась парализована
В Петербурге изменят систему расселения коммуналок
Под Калининградом с молотка продадут старинный замок
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми Современные дети вряд ли поймут, в чем ценность этих вещей, а вот у тех, кто вырос в 90-е, они вызовут прилив нежности и ностальгии по собственному детству – без смартфонов, интернета и соцсетей.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь