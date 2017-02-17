17 жителей Омской области получили государственные награды
17 жителей Омской области получили государственные награды в преддверии Дня флага России. Торжественная церемония состоялась в региональном правительстве.
17 жителей Омской области получили государственные награды в преддверии Дня флага России. Торжественная церемония состоялась в региональном правительстве.
Среди обладателей высоких медалей — представители науки, спорта, сельского хозяйства, здравоохранения, культуры, промышленности и других отраслей.
Указом Президента страны за заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетний труд Орденом дружбы награжден
Также омичи удостоены почетных наград на региональном уровне. Распоряжением Виктора Назарова жителям Омской области вручены медали «За высокие достижения» и «Материнская слава», присвоены почётные звания.