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13:24 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Сильнейшие морозы до 23 градусов снова надвигаются на Краснодарский край

Краснодар, 17 февраля, KrasnodarMedia. На Краснодарский край снова надвигаются морозы.

Ночью на Кубани похолодает до -11 °C. Местами в восточных и северных районах края столбики термометров опустятся до -18 °C, в юго-восточных предгорьях до -23 °C, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Гидрометцентр Краснодарского края.

В выходные в крае ветер юго-западный, западный 5−10 м/с. Температура воздуха в субботу ночью 5−10° мороза, в северных и восточных районах местами 12−17° мороза, в юго-восточных предгорьях до -23°; днем −3…+2° по югу до +6°. В воскресенье 19 февраля ночью 3−8° мороза, днем 5−10° тепла.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер юго-восточный, южный 6−11 м/с, местами порывы 12−15 м/с. Температура воздуха в субботу +2…-3°, днем +1…+6°. В воскресенье ночью 0…+5°, днем 3−8° тепла.

В Краснодаре в выходные потеплеет: до 5 выше нуля в субботу и до 8 тепла в воскресенье. Пасмурно с прояснениями. Осадков предварительно не прогнозируется.

На следующей неделе по всей территории Кубани ожидается потепление.

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