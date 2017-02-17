Сильнейшие морозы до 23 градусов снова надвигаются на Краснодарский край
Краснодар, 17 февраля, KrasnodarMedia. На Краснодарский край снова надвигаются морозы.
Краснодар, 17 февраля, KrasnodarMedia. На Краснодарский край снова надвигаются морозы.
Ночью на Кубани похолодает до -11 °C. Местами в восточных и северных районах края столбики термометров опустятся до -18 °C, в
В выходные в крае ветер
На Черноморском побережье без осадков. Ветер
В Краснодаре в выходные потеплеет: до 5 выше нуля в субботу и до 8 тепла в воскресенье. Пасмурно с прояснениями. Осадков предварительно не прогнозируется.
На следующей неделе по всей территории Кубани ожидается потепление.