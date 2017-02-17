Движение ограничат на трех улицах Москвы
Ограничения коснутся улиц на севере столицы.
Ограничения коснутся улиц на севере столицы.
Ограничения движения введут на трех улицах севера столицы, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
С 21 февраля по 20 апреля на улице Скаковая от дома 30, строения 2 до дома 15, строения 21 будет действовать ограничение движения.
С 1 марта по 20 мая ограничение введут на улице Верхняя в районе дома 15, строения 21.
С 10 марта по 25 мая ограничат движение на улице Нижняя от дома 11 до дома 9.
С 20 апреля по 20 июня вводится ограничение на улице Верхняя в районе дома 13, корпуса 2 по улице Скаковой до дома 34, строения 2.
С 1 по 20 июня ограничение появится на участке улицы Скаковая от дома 34, корпуса 1 до корпуса 2.
Все ограничения будут действовать круглосуточно. Причина — реконструкция инженерных сетей в районе Скаковой улицы.