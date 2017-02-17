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12:10 (мск), источник: m24.ru

Движение ограничат на трех улицах Москвы

Ограничения коснутся улиц на севере столицы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Ограничения движения введут на трех улицах севера столицы, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

С 21 февраля по 20 апреля на улице Скаковая от дома 30, строения 2 до дома 15, строения 21 будет действовать ограничение движения.

С 1 марта по 20 мая ограничение введут на улице Верхняя в районе дома 15, строения 21.

С 10 марта по 25 мая ограничат движение на улице Нижняя от дома 11 до дома 9.

С 20 апреля по 20 июня вводится ограничение на улице Верхняя в районе дома 13, корпуса 2 по улице Скаковой до дома 34, строения 2.

С 1 по 20 июня ограничение появится на участке улицы Скаковая от дома 34, корпуса 1 до корпуса 2.

Все ограничения будут действовать круглосуточно. Причина — реконструкция инженерных сетей в районе Скаковой улицы.

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