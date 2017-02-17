Три спортсмена Иркутской области стали мастерами спорта России международного класса

Как 17 февраля 2017 года сообщила пресс-служба министерства спорта региона, звание получили Максим Герасимович, Магомед Героев и Аскер Кушхов. Соответствующий приказ от 13 февраля 2017 года подписал министр спорта России Павел Колобков.

Максим Герасимович занимается греко-римской борьбой в областной спортивной школе «Спарта» у заслуженного тренера России Александра Хаустова. В 2016 году Максим стал чемпионом России, серебряным призером чемпионата мира по греко-римской борьбе среди слабослышащих в Тегеране. В этом году спортсмен завоевал бронзовую медаль на чемпионате России в весовой категории 75 кг. Он включен в состав сборной России для участия в XXIII Сурдлимпийских летних играх, которые пройдут в городе Самсун (Турция) с 18 по 30 июля 2017 года.

Магомед Героев и Аскер Кушхов занимаются в Федерации панкратиона города Ангарска у тренера Абдулатипа Казбекова. В 2016 году Магомед и Аскер завоевали золотые медали на чемпионате мира по панкратиону в столице Грузии Тбилиси. Магомед Героев выступает в весовой категории 84 кг, Аскер Кушхов — в категории 71 кг.