Три спортсмена Иркутской области стали мастерами спорта России международного класса
Три спортсмена из Иркутской области стали мастерами спорта Росси международного класса.
Три спортсмена из Иркутской области стали мастерами спорта Росси международного класса.
Как 17 февраля 2017 года сообщила
Максим Герасимович занимается
Магомед Героев и Аскер Кушхов занимаются в Федерации панкратиона города Ангарска у тренера Абдулатипа Казбекова. В 2016 году Магомед и Аскер завоевали золотые медали на чемпионате мира по панкратиону в столице Грузии Тбилиси. Магомед Героев выступает в весовой категории 84 кг, Аскер Кушхов — в категории 71 кг.