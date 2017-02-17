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12:13 (мск), источник: Om1.ru

Жильцы частных домов выступили против новой высотки на Звездова

В Центральном округе Омска планируется строительство 14-этажного многоквартирного дома с подземным паркингом.

Вопрос рассмотрели на публичных слушаниях, состоявшихся 16 февраля в департаменте архитектуры и градостроительства. Как рассказали в мэрии, предприниматель Максим Маломанов (учредитель строительной компании «Магнат») запросил разрешение на условно разрешенный вид использования для возведения высотного дома по улице Звездова.

Маломанов является собственником земельного участка площадью 25 соток. Дом рассчитан на 83 квартиры, где также будет подземная парковка на 32 машино-места. Но сейчас там разрешена застройка средней этажности, подо что не подходит 14-этажная высотка.

Против выдачи разрешения выступили омичи, живущие на соседних участках в частных домах. Два ближайших частных дома нужно будет расселить, чем пообещал заняться застройщик.

В результате на основании услышанного и законодательства комиссия по правилам землепользования и застройки подготовит рекомендации и передаст их мэру Вячеславу Двораковскому, чтобы тот принял решение.

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