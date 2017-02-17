Три пьяных молодых омича избили и ограбили студента

Полицейским удалось по горячим следам раскрыть грабеж. Парни рано утром напали и ограбили студента, спешившего на занятия в институт.

Инцидент произошел 16 февраля на Левом берегу. В полицию позвонил 20-летний студент и сообщил, что около 8:30 на него набросились трое парней и отняли сумку. Нападение произошло около дома на улице Дмитриева. С молодыми людьми студент познакомился ранее в баре.

Раскрыть грабеж помогло оперативность, с какой студент обратился в полицию. Сперва кинолог со служебно-разыскной собакой пошел по следу и обнаружил вещи студента, выброшенные в снег примерно в 200 метрах от места драки. Как выяснилось позже — нападавшие, выхватив сумку, рассмотрели ее содержимое и выбросили ненужные им вещи. Сведения, полученные от студента и работников бара помогли установить личность одного из молодых грабителей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого прямо у него дома в Ленинском округе. Дома у парня правоохранители обнаружили похищенную сумку с остальными украденными вещами — флешкой, зарядкой для смартфона, портативным аккумулятором. Силовики изъяли все награбленное и вернули владельцу. Следом полицейские задержали и остальных участников ограбления.

Как пояснили в полиции, раньше ни один из парней, которым 20−21 год, не привлекались к уголовной ответственности. Ограбить нового знакомого их подтолкнул алкоголь — именно так юные грабители объяснили свой поступок.

За это юношам грозит угодить за решетку. Наказание согласно санкциям статьи «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья» составляет до 7 лет лишения свободы.