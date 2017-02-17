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12:10 (мск), источник: СуперОмск

Стал известен возможный источник резкого запаха в Омске

Специалисты Росприроднадзора по Омской области совместно с представителями регионального минприроды ведут поиск источника резкого запаха в Омске.

Об этом «СуперОмску» сообщил Сергей Тектов — начальник отдела экологического надзора при Росприроднадзоре по Омской области.

О резком запахе в городе омичи стали сообщать в пятницу утром, 17 февраля. Наличие примесей в воздухе отметили жители Левобережья, а также Центрального, Советского и Октябрьского округов.

Природа запаха доподлинно не установлена. Но, по неподтвержденным пока сведениям, люди ощущают запах метилмеркаптана — это безвредное, но сильно пахнущее вещество, которое добавляют в газ для выявления его утечки.

Вполне вероятно, что речь может идти о мощной утечке на газораспределительной станции.

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