В Омской области ожидается рекордный паводок

Поэтому подготовка к приходу большой воды началась заблаговременно. На территории муниципальных районов ведутся работы по уборке и вывозу снега в 78 населенных пунктах.

На данный момент уже вывезено более 20 тысяч кубометров снега в области и 400 тысяч в городе. Мониторить паводок будут с воздуха. В случае если населенные пункты будут отрезаны от районов талыми водами, в каждом из них созданы резервы продуктов питания, медикаментов, горюче-смазочных материалов и товаров первой необходимости.

Также на этот случай на балансе МЧС имеется высокопроходимая техника для эвакуации населения, доставки необходимых продуктов и медикаментов.