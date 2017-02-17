В Омской области ожидается рекордный паводок
Как сообщили в МЧС, для этого сложились все условия. Запасы снега в регионе в два раза выше нормы, а запасы влаги в снеге — в 2,5 раза превышают прошлогодние показатели.
Как сообщили в МЧС, для этого сложились все условия. Запасы снега в регионе в два раза выше нормы, а запасы влаги в снеге — в 2,5 раза превышают прошлогодние показатели.
Поэтому подготовка к приходу большой воды началась заблаговременно. На территории муниципальных районов ведутся работы по уборке и вывозу снега в 78 населенных пунктах.
На данный момент уже вывезено более 20 тысяч кубометров снега в области и 400 тысяч в городе. Мониторить паводок будут с воздуха. В случае если населенные пункты будут отрезаны от районов талыми водами, в каждом из них созданы резервы продуктов питания, медикаментов,
Также на этот случай на балансе МЧС имеется высокопроходимая техника для эвакуации населения, доставки необходимых продуктов и медикаментов.