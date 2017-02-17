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18:17 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Следующая рабочая неделя для жителей Краснодарского края будет очень короткой

Краснодар, 17 февраля, KrasnodarMedia. Следующая рабочая неделя для жителей Краснодарского края и всей страны будет очень короткой в связи с надвигающимися праздниками.

Источник: KrasnodarMedia.su

Три неполных рабочих дня составит вся неделя благодаря постановлению правительства, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Понедельник и вторник, 20 и 21 февраля будут рабочими и с полной продолжительностью по времени. Среда, 22 февраля считается предпраздничным днем, а стало быть продолжительность рабочего дня должна быть сокращена на час — это прописано в Трудовом кодексе РФ.

В честь Дня защитника Отечества все россияне будут отдыхать с 23 февраля по 26 февраля — полных четыре дня. Один их них «подарен» постановлением Правительства страны, согласно которому выходной 1 января был перенесен на пятницу, 24 февраля.

Минтруд напомнил, что оклады из-за наличия в месяце праздничных дней снижаться работодателями не должны.

8 марта россияне будут отдыхать всего один день — он выпадает на среду.

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