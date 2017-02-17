Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Аваков пообещал России десятки тысяч убитых, а ЕС- толпы беженцев
Экс-офицер из РФ ответил на обвинения в связи с крушением MH17
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
В Москве медсестры подрались с украинскими сиделками из-за Гиви
Известная российская актриса на пороге нищеты
СМИ: российский корабль с ракетами подошел вплотную к берегам США
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
8Бабочки из шрамов
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
13:27 (мск), источник: Sputnik.by

Зима закончилась: в субботу будет тепло и сыро

Влажные воздушные массы с Балтийского моря несут в Беларусь осадки — мокрый снег и дождь — а также станут причиной образования по утрам тумана и гололеда.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Сырую и теплую погоду несет в Беларусь влажная воздушная масса, поступающая с Балтийского моря, сообщили в Белгидрометцентре.

В субботу в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Ночью на значительной части территории страны, а днем преимущественно по юго-востоку небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Читайте также
Синоптики прогнозируют в выходные неустойчивую погоду с дождями и снегом

Ночью и утром возможны слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью —3 +2°С, максимальная днем 0 +5°С.

В воскресенье будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем в основном по северо-западной половине страны пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Синоптики прогнозируют слабые туман, ночью и утром гололед.

Температура воздуха будет колебаться от —4 +1°С ночью до —1 +4°С днем.

В понедельник большая часть страны окажется под влиянием фронтальных разделов и теплых воздушных масс атлантического происхождения. На большей части территории опять ожидают осадки, слабые туман, ночью и утром гололед. Днем по западу возможен сильный порывистый ветер. Воздух прогреется днем до 0 +5°С.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
-1°
ясно
759 мм рт. ст.
повышенное
55 %
повышенная
2 м/с
легкий ветер
Главный тренер 'Динамо' оценил поступок журналиста, съевшего газету
Владимир Путин прокомментировал отставки глав регионов
Россия к лету рассчитается с кредиторами СССР
У Киева возникли большие проблемы с организацией «Евровидения»
Трамп назвал причину трудностей в отношениях с Россией
Патриарх Кирилл рассказал о ситуации с Исаакиевским собором
Депутатов Госдумы отправят на военные сборы
В Минобороны РФ рассказали о задаче трубопроводных войск
Спорт
«Бомба» Бердыева, строительство Шалимова, провал Луческу Подводим итоги первых матчей российских клубов в еврокубковой весне
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Как правильно организовать зону для сна?
Дешевое жилье в Петербурге сдают от 1000 рублей за ночь
Составлен рейтинг самых комфортных городов мира
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми Современные дети вряд ли поймут, в чем ценность этих вещей, а вот у тех, кто вырос в 90-е, они вызовут прилив нежности и ностальгии по собственному детству – без смартфонов, интернета и соцсетей.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь