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17:35 (мск), источник: Интерфакс

В Москве пенсионерка упала на рельсы в метро

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU — На рельсы на станции метро «Красногвардейская» упала пожилая женщина, сообщил «Интерфаксу» в пятницу начальник пресс-службы управления внутренних дел на Московском метрополитене Алексей Мышляев. Однако, по его словам, это не нарушило графика движения поездов.

Мышляев уточнил, что около 10:20 77-летняя москвичка по собственной неосторожности упала на жесткий путь на станции метро «Красногвардейская». Это заметили сотрудники полиции, которые оперативно подняли ее на платформу и вызвали медиков. Прибывшие врачи установили пострадавшей предварительный диагноз «перелом шейки бедра» и направили женщину в больницу.

«Со слов потерпевшей, у нее внезапно закружилась голова», — сказал Мышляев.

Он добавил, что очевидцы происшествия подтвердили, что женщина упала по собственной неосторожности. Происшествие не повлияло на работу станции и не нарушило графика движения поездов, добавил Мышляев.

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