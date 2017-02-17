В Москве пенсионерка упала на рельсы в метро

Мышляев уточнил, что около 10:20 77-летняя москвичка по собственной неосторожности упала на жесткий путь на станции метро «Красногвардейская». Это заметили сотрудники полиции, которые оперативно подняли ее на платформу и вызвали медиков. Прибывшие врачи установили пострадавшей предварительный диагноз «перелом шейки бедра» и направили женщину в больницу.

«Со слов потерпевшей, у нее внезапно закружилась голова», — сказал Мышляев.

Он добавил, что очевидцы происшествия подтвердили, что женщина упала по собственной неосторожности. Происшествие не повлияло на работу станции и не нарушило графика движения поездов, добавил Мышляев.