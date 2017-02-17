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13:33 (мск), источник: Фонтанка

На Ржевке сняли с поезда трех «зацеперов»

В Петербурге на железнодорожной станции Ржевка полицейские поймали трех 12-летних подростков, которые катались на хвостовом вагоне состава.

Как сообщает 17 февраля пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западу, нарушителей удалось обнаружить во время специального рейда против «зацепинга».

Со школьниками провели беседу и поставили на учет, а их родителям теперь придется выплатить штрафы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

В последнее время полиция регулярно ловит любителей опасных развлечений. К примеру, 4 февраля на железнодорожной станции «Ленинский проспект» задержали 14 подростков в тот момент, когда те пытались прокатиться на электричке, следующей в Лугу.

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