На Ржевке сняли с поезда трех «зацеперов»
В Петербурге на железнодорожной станции Ржевка полицейские поймали трех 12-летних подростков, которые катались на хвостовом вагоне состава.
В Петербурге на железнодорожной станции Ржевка полицейские поймали трех 12-летних подростков, которые катались на хвостовом вагоне состава.
Как сообщает 17 февраля
Со школьниками провели беседу и поставили на учет, а их родителям теперь придется выплатить штрафы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
В последнее время полиция регулярно ловит любителей опасных развлечений. К примеру, 4 февраля на железнодорожной станции «Ленинский проспект» задержали 14 подростков в тот момент, когда те пытались прокатиться на электричке, следующей в Лугу.