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13:08 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске на два месяца ограничат движение по улице Иркутная

В Иркутске на нескольких улицах в феврале 2017 года будет ограничено движение транспорта.

Как 17 февраля сообщила пресс-служба администрации города, с 18 по 20 февраля проезд по улице Пролетарская в районе дома № 3 будет частично ограничен из-за проведения аварийных ремонтных работ на электрических сетях.

С 20 февраля по 19 апреля будет частично ограничено движение транспорта в Затоне по улице Иркутная. На участке от пересечения с улицей Николая Вилкова до перекрестка с ул. Набережная Иркута будет производиться ремонт тепловых сетей по полосе движения из центра в Ленинский округ. В течение двух месяцев подрядчик будет работать на небольших участках в указанном промежутке — движение транспорта в Затоне останется двусторонним.

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