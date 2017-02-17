В Иркутске на два месяца ограничат движение по улице Иркутная
В Иркутске на нескольких улицах в феврале 2017 года будет ограничено движение транспорта.
В Иркутске на нескольких улицах в феврале 2017 года будет ограничено движение транспорта.
Как 17 февраля сообщила
С 20 февраля по 19 апреля будет частично ограничено движение транспорта в Затоне по улице Иркутная. На участке от пересечения с улицей Николая Вилкова до перекрестка с ул. Набережная Иркута будет производиться ремонт тепловых сетей по полосе движения из центра в Ленинский округ. В течение двух месяцев подрядчик будет работать на небольших участках в указанном промежутке — движение транспорта в Затоне останется двусторонним.