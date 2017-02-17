В Иркутске на два месяца ограничат движение по улице Иркутная

Как 17 февраля сообщила пресс-служба администрации города, с 18 по 20 февраля проезд по улице Пролетарская в районе дома № 3 будет частично ограничен из-за проведения аварийных ремонтных работ на электрических сетях.

С 20 февраля по 19 апреля будет частично ограничено движение транспорта в Затоне по улице Иркутная. На участке от пересечения с улицей Николая Вилкова до перекрестка с ул. Набережная Иркута будет производиться ремонт тепловых сетей по полосе движения из центра в Ленинский округ. В течение двух месяцев подрядчик будет работать на небольших участках в указанном промежутке — движение транспорта в Затоне останется двусторонним.