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13:07 (мск), источник: Om1.ru

Жильцы 16-этажного дома в центре Омска на два месяца остались без воды

Управляющая компания отказалась объяснять, в чём причина. Возбуждено административное дело.

Специалист Государственной жилищной инспекции Омской области побывал с внеплановой проверкой в управляющей компании «Жлищник-7». Как сообщает ведомство, инспектор пытался разобраться с ситуаций вокруг многоквартирного дома № 20 по улице Учебной. В недавно построенном 16-этажном жилом комплексе нет горячей и холодной воды.

Государственная жилищная инспекция Омской области:

 — Собственник квартиры в многоквартирном доме № 20 по улице Учебная обратился в контролирующий орган исполнительной власти с жалобой на отсутствие холодного и горячего водоснабжения. Все обращения в управляющую организацию с просьбой решения данной проблемы оставались без внимания. В указанном многоквартирном доме отсутствует водоснабжение с 12 декабря 2016 года.

Проверка показала, что горячей и холодной воды в доме нет. Каким образом обитатели огромного здания жили два месяца без водоснабжения, Госжилинспекция не уточняет.

Представители управляющей компании отказались предоставлять инспектору информацию и предъявлять документы, объясняющие причину отсутствия этих коммунальных услуг. Госжилинспекция возбудила в отношении «Жилищника-7» административное дело. Компании грозит штраф на сумму от 250 тысяч до 350 тысяч рублей. Также «Жилищнику-7» выдали предписание с требованием устранить нарушение до 18 февраля.

Госжилинспекция вспоминает, что ранее привлекала «Жилищник-7» к административной ответственности за то, что в доме № 20 не было отопления.

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