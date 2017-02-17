Главную улицу Нижнего Новгорода реконструируют в 2017 году

По результатам конкурентных переговоров, прошедших 7 февраля при участии администрации Нижнего Новгорода, Фонда единого института развития в жилищной сфере, АИЖК и КБ «Стрелка», и дополнительных собеседований было принято решение разделить обязанности по разработке концепций развития ключевых общественных пространств города между тремя архитектурными командами: архитектурным бюро Горшунова, архитектурной мастерской Туманина и архитектурным объединением О’город.

В рамках совместной программы развития городской среды локальные архитектурные бюро разрабатывают концепцию развития ряда общественных пространств города.

Первый этап благоустройства должен закончиться к концу 2017 года и коснется улицы Большая Покровская. Пешеходная улица Большая Покровская — центральная в городе. Второй этап благоустройства, запланированный на более поздний период, затронет площади Минина и Пожарского, Горького и улицу Большая Покровская, расположенную между площадями Горького и Лядова.

«Я думаю, что любой конкурс, который проводится, или работа по благоустройству всегда идет во благо любому городу, поскольку не всегда этому вопросу придается должное внимание. У нас в городе начинается только первый этап этой работы, мы в начале этого пути, и сам факт того, что на это обратили внимание, такое пристальное внимание к благоустройству — это большой плюс», — прокомментировал главный архитектор Нижнего Новгорода Виктор Быков.

Благоустройство ключевых общественных пространств Нижнего Новгорода входит в одно из шести направлений КБ «Стрелка» в рамках программы, инициированной фондом единого института развития в жилищной сфере АИЖК. Результатом станут стандарты комплексного развития территорий, которые передадут в администрации регионов. За два года, с 2017 по 2018, положительные изменения коснутся 360 городов страны. В соответствии со стратегическими приоритетами по формированию комфортной городской среды и развитию моногородов запущено пять направлений: разработка стандартов комплексного развития территорий, разработка индекса развития городской среды, комплексное развитие городской среды Саратова, комплексное развитие территории на острове Русский, благоустройство ключевых общественных пространств в 40 городах, программа повышения качества среды во всех 319 моногородах. Разработанные стандарты лягут в основу преобразований всех 1112 городов РФ.