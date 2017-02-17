Вестибюли нескольких станций московского метро будут закрыты в выходные

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Вестибюли нескольких станций московского метро будут закрыты в предстоящие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

«В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные будут закрыты вестибюли нескольких станций Московского метрополитена. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых», — сказали в пресс-службе.

С 22:00 мск пятницы, 17 февраля, до открытия метрополитена в понедельник, 20 февраля, для пассажиров будет закрыт западный вестибюль станции «Кузьминки». С 00:00 мск субботы, 18 февраля, до открытия метрополитена в понедельник, 20 февраля, будет закрыт северный вестибюль станции «Сходненская».