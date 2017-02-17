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18:05 (мск), источник: ТАСС

Вестибюли нескольких станций московского метро будут закрыты в выходные

17 февраля для пассажиров будет закрыт западный вестибюль станции «Кузьминки», 18 февраля — северный вестибюль станции «Сходненская», а также вестибюли станций «Третьяковская» и «Тимирязевская».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Вестибюли нескольких станций московского метро будут закрыты в предстоящие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

«В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные будут закрыты вестибюли нескольких станций Московского метрополитена. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых», — сказали в пресс-службе.

С 22:00 мск пятницы, 17 февраля, до открытия метрополитена в понедельник, 20 февраля, для пассажиров будет закрыт западный вестибюль станции «Кузьминки». С 00:00 мск субботы, 18 февраля, до открытия метрополитена в понедельник, 20 февраля, будет закрыт северный вестибюль станции «Сходненская».

Кроме того, вестибюль станции «Севастопольская» до 19 февраля будет закрываться ежедневно с 22:00 мск, вход и выход в указанный период — через станцию «Каховская».

В предстоящие выходные для пассажиров будут частично закрыты вестибюли станций «Третьяковская» и «Тимирязевская».

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