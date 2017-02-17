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13:12 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирию циклон принесет снег с дождем

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. На территории республики с 19 по 22 февраля ожидается перемена погоды, предупреждает Башгидрометцентр.

Над Уралом в эти дни пройдет североатлантический циклон, который принесет мокрый снег, снег с дождем, местами сильный. 19 февраля возможна метель при сильном ветре до 18−23 м/с, гололед, налипание снега на провода и деревья. Видимость при снегопадах ухудшится до 500 метров и менее. Крайне неблагоприятная обстановка ожидается на дорогах — снежные заносы, накаты, гололедица.

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