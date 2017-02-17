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17:12 (мск), источник: Вести Сочи

Кондукторы вернулись: безбилетников в сочинских автобусах обещают штрафовать

В качестве эксперимента в автобусах, курсирующих по маршруту № 22 «ул. Бытха — ост. к/т “Аэлита” — ул. Альпийская», начали работать кондукторы.

Они принимают оплату за проезд при входе в салон и выдают посадочный талон. Определить сотрудников «Сочиавтотранса» можно по спецжилету и бейджу с именем.

Необходимость вернуть кондукторов возникла по нескольким причинам. «Сочиавтотранс» хочет повысить собираемость оплаты за проезд, облегчить труд водителей и скорректировать расписание движения автобусов (с учетом высвободившегося у водителя времени на оплату и выдачу билета).

Каждый выдаваемый кондуктором талон пронумерован, так что по нему «Сочиавтотранс» может определить, в какой день и на каком маршруте он был выдан. Таким образом, этот документ поможет определить, к примеру, нахамившего водителя или предъявить другие претензии к качеству обслуживания. Кроме того, посадочный талон выступает в качестве страхового полиса в случае ДТП или иных происшествий, связанных с автобусом. Только его физическое наличие дает право потребовать от страховой кампании денежную компенсацию.

В связи с этим «Сочиавтотранс» просит жителей и гостей города своевременно оплачивать проезд и обязательно брать билеты. Через несколько дней в автобусах, где работают кондукторы, состоятся рейды контролеров, которые будут проверять наличие талонов у пассажиров. При их отсутствии предусмотрен штраф — 1000 рублей.

Если эксперимент окажется удачным, кондукторы появятся во всех автобусах «Сочиавтотранса», в том числе на пригородных маршрутах, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

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