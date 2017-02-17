Красноярцев предупредили о сильном ветре
Жителей Красноярского края предупредили об усилении ветра. Как сообщили в главном управлении по ГО, ЧС и ПБ администрации города, в субботу, 18 февраля, возможны неблагоприятные явления погоды.
Жителей Красноярского края предупредили об усилении ветра. Как сообщили в главном управлении по ГО, ЧС и ПБ администрации города, в субботу, 18 февраля, возможны неблагоприятные явления погоды.
Согласно метеорологическим данным Среднесибирского УГМС, завтра по центральным районам края местами ожидаются порывы
Жителям региона рекомендуется соблюдать осторожность при передвижении на улице и дорогах, держаться подальше от легких построек, рекламных щитов, вывесок. Автомобилистам рекомендуют не парковать машины у стен домов, вблизи крупных деревьев, быть предельно внимательными во время движения и соблюдать скоростной режим, дистанцию и ПДД.
Единая