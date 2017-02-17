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13:34 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев предупредили о сильном ветре

Жителей Красноярского края предупредили об усилении ветра. Как сообщили в главном управлении по ГО, ЧС и ПБ администрации города, в субботу, 18 февраля, возможны неблагоприятные явления погоды.

Согласно метеорологическим данным Среднесибирского УГМС, завтра по центральным районам края местами ожидаются порывы северо-западного ветра 15−18 м/с, на автодорогах сохранится гололедица.

Жителям региона рекомендуется соблюдать осторожность при передвижении на улице и дорогах, держаться подальше от легких построек, рекламных щитов, вывесок. Автомобилистам рекомендуют не парковать машины у стен домов, вблизи крупных деревьев, быть предельно внимательными во время движения и соблюдать скоростной режим, дистанцию и ПДД.

Единая дежурно-диспетчерская служба Красноярска: (391) 273−08−16, 112 (с мобильных телефонов).

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