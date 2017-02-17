Более 250 пар решили зарегистрировать брак в красивую дату

Заявления на этот день, который цифрами записывается как 17−02−2017, екатеринбуржцы начали подавать еще с осени.

Только в Орджоникидзевском отделе ЗАГСа сегодня зарегистрируют около 60 новых семей, в Верх-Исетском — 53, а Ленинском — 55. Хотя обычно в середине февраля проходит не более 15 свадеб в день.

Но молодожены верят, что бракосочетание в красивую дату — залог счастливой совместной жизни.