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13:32 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Более 250 пар решили зарегистрировать брак в красивую дату

Свадебный бум в Екатеринбурге. На сегодня в ЗАГСах запланированы более 250 браков. Все дело в очередной красивой дате — 17 февраля 2017 года.

Заявления на этот день, который цифрами записывается как 17−02−2017, екатеринбуржцы начали подавать еще с осени.

Только в Орджоникидзевском отделе ЗАГСа сегодня зарегистрируют около 60 новых семей, в Верх-Исетском — 53, а Ленинском — 55. Хотя обычно в середине февраля проходит не более 15 свадеб в день.

Но молодожены верят, что бракосочетание в красивую дату — залог счастливой совместной жизни.

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