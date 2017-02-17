Более 250 пар решили зарегистрировать брак в красивую дату
Свадебный бум в Екатеринбурге. На сегодня в ЗАГСах запланированы более 250 браков. Все дело в очередной красивой дате — 17 февраля 2017 года.
Свадебный бум в Екатеринбурге. На сегодня в ЗАГСах запланированы более 250 браков. Все дело в очередной красивой дате — 17 февраля 2017 года.
Заявления на этот день, который цифрами записывается как 17−02−2017, екатеринбуржцы начали подавать еще с осени.
Только в Орджоникидзевском отделе ЗАГСа сегодня зарегистрируют около 60 новых семей, в
Но молодожены верят, что бракосочетание в красивую дату — залог счастливой совместной жизни.