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13:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Самых красивых девушек-полицейских выбирают в Новосибирске

Девушки-полицейские на конкурсе соревнуются в меткости выстрелов и качают пресс, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

В Новосибирске объявлены финалистки Конкурса «Леди в погонах-2017». Десять лучших представительниц новосибирской полиции после соревнований в быстроте, меткости и профессиональных знаниях готовятся покорить жюри и зрителей искусством дефиле и творческими номерами.

Во втором этапе Конкурса профессионального мастерства, красоты и творчества среди женщин-полицейских Новосибирской области «Леди в погонах-2107» приняли участие 37 представительниц районных и городских органов внутренних дел, областного Главка МВД, подразделений ГИБДД, патрульно-постовой службы, органов предварительного следствия.

Девушки прошли тестирование на знание законов «О полиции» и «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации». Следующим испытанием стала огневая подготовка. По условиям конкурса каждая девушка в течение 10 секунд должна сделать 4 выстрела из пистолета Макарова и поразить специально обозначенную зону мишени не менее чем тремя пулями.

Победитель определяется по сумме набранных баллов. Завершились состязания в спортивном зале, где девушки соревновались в силе и быстроте.

По результатам второго этапа Конкурса за титул «Леди в погонах-2017» будут бороться 10 конкурсанток. Две следующие недели леди в полицейских погонах будут готовить программы выступлений. По условиям Конкурса финалистки выносят на суд жюри визитную карточку с рассказом о себе, творческий номер, жанр которого организаторы практически не ограничивают, а также искусство дефиле.

Кроме того, при подведении итогов Конкурса жюри будет учитывать еще один показатель — количество голосов, отданных за ту или иную конкурсантку на официальном сайте ГУ МВД России по Новосибирской области. Интернет-голосование стартует в понедельник, 20 февраля.

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