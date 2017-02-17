Самых красивых девушек-полицейских выбирают в Новосибирске

В Новосибирске объявлены финалистки Конкурса «Леди в погонах-2017». Десять лучших представительниц новосибирской полиции после соревнований в быстроте, меткости и профессиональных знаниях готовятся покорить жюри и зрителей искусством дефиле и творческими номерами.

Во втором этапе Конкурса профессионального мастерства, красоты и творчества среди женщин-полицейских Новосибирской области «Леди в погонах-2107» приняли участие 37 представительниц районных и городских органов внутренних дел, областного Главка МВД, подразделений ГИБДД, патрульно-постовой службы, органов предварительного следствия.

Девушки прошли тестирование на знание законов «О полиции» и «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации». Следующим испытанием стала огневая подготовка. По условиям конкурса каждая девушка в течение 10 секунд должна сделать 4 выстрела из пистолета Макарова и поразить специально обозначенную зону мишени не менее чем тремя пулями.

Победитель определяется по сумме набранных баллов. Завершились состязания в спортивном зале, где девушки соревновались в силе и быстроте. По результатам второго этапа Конкурса за титул «Леди в погонах-2017» будут бороться 10 конкурсанток. Две следующие недели леди в полицейских погонах будут готовить программы выступлений. По условиям Конкурса финалистки выносят на суд жюри визитную карточку с рассказом о себе, творческий номер, жанр которого организаторы практически не ограничивают, а также искусство дефиле.