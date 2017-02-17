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13:27 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье ожидается потепление и обильные осадки

Погода во второй половине февраля порадует горожан теплом.

Синоптики рассказали о том, какой будет погода во второй половине февраля. Согласно прогнозу специалистов ГИС-Центра ПГНИУ, в Прикамье ожидаются сильные снегопады и повышение температуры.

С 18 по 21 февраля в Перми может выпасть две трети месячной нормы осадков.

«Днем 18 февраля ожидается −7… −12 градусов. Более значительное потепление ожидается утром 19 февраля, температура воздуха повысится до −4… −9 градусов, по юго-западу края до -2 градусов. Днем 19 февраля температура воздуха составит −4… −9 градусов, в Перми −4… −6 градусов, а вечером при прояснениях начнет понижаться. К вечеру 20 февраля температура воздуха повысится до −1… +1 градуса», — пояснили метеорологи.

21 февраля сохранится аномально теплая погода с температурой воздуха около 0 градусов и осадками в виде мокрого снега.

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