В Прикамье ожидается потепление и обильные осадки
Погода во второй половине февраля порадует горожан теплом.
Погода во второй половине февраля порадует горожан теплом.
Синоптики рассказали о том, какой будет погода во второй половине февраля. Согласно прогнозу специалистов
С 18 по 21 февраля в Перми может выпасть две трети месячной нормы осадков.
«Днем 18 февраля ожидается −7… −12 градусов. Более значительное потепление ожидается утром 19 февраля, температура воздуха повысится до −4… −9 градусов, по
21 февраля сохранится аномально теплая погода с температурой воздуха около 0 градусов и осадками в виде мокрого снега.