Воронежские врачи вытащили из живота женщины огромный бинт, который находился там 2 года

Вчера, 16 февраля, ведомство начало служебную проверку в больнице, где при операции была забыта эта салфетка.

Как сообщает «9 канал — Старый Оскол», история, которая могла обернуться трагедией, началась в январе 2015 года. Местная жительница Юлия Хаустова попала в гинекологическое отделение городской больницы № 2 с разрывом кисты. Там её прооперировали и выписали. Однако женщине не полегчало.

— Я ходила по больницам, все время лечилась, лечилась, мой гинеколог направила меня в 16-м году в мае опять на операцию — это было уже в медсанчасти. Там мне сделали лапароскопию, но ничего не обнаружили, после операции положено делать УЗИ, сделали и опять обнаружили кистозное образование больших размеров, — рассказала Юлия журналистам.

Муки женщины продолжались полтора года. Когда она отчаялась получить помощь от местных врачей, то отправилась в Воронеж. Здесь нашла частную клинику, где медики подтвердили, что у неё киста и назначили очередную операцию. Когда дошло до дела, в животе несчастной нашли кусок метровой марли.

Салфетка находилась в теле почти два года. За это время в организме начал скапливаться гной. По словам воронежских врачей, уберегло её только то, что ткань была стерильна и практически обеззаразила скопления жидкости.

Тем не менее, последствия случившегося уже необратимы: желудочно-кишечный тракт не будет работать как прежде, да и психологическому состоянию женщины нанесён немалый ущерб.

За правдой пострадавшая намерена идти в суд. По её словам, медики, которые испортили ей жизнь, свою вину не признают. Поэтому женщина будет добиваться от них материальной компенсации и за затраты, которые она понесла во время лечения, и за моральный ущерб.