23 февраля на самарской набережной у «Ладьи» пройдет праздничный артиллерийский салют
23 февраля в Самаре пройдет ряд торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества.
23 февраля в Самаре пройдет ряд торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества.
В 11.00 состоится торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Славы. В мероприятии примут участие первые лица региона, командование 2-й гвардейской общевойсковой армии, ветераны, военнослужащие,
представители общественных организаций, жители города.
В 12.00 у монумента «Ладья» на самарской набережной состоится финиш конного казачьего похода по маршруту станица «Борская» — Самара, который станет частью городского празднования Дня Защитника Отечества. В этот день на площадке у «Ладьи» пройдет большой казачий праздник, в программе которого: развертывание этнографической экспозиции «Казачий курень», традиционные казачьи забавы, концерт с выступлениями фольклорных коллективов, историческая реконструкция
Отечественной войны, в которых принимали участие казачьи соединения.
В 21.00 на самарской набережной у монумента «Ладья» для жителей и гостей Самары пройдет праздничный артиллерийский салют 30-ю холостыми залпами из 122-мм орудий Д-30 и 30-ю залпами 2-х салютных установок, сообщает