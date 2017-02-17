В Магнитогорске до вечера субботы объявлены неблагоприятные метеоусловия

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального минэкологии.

Так, НМУ первой степени опасности ожидаются с 15 часов 17 февраля до 17 часов 18 февраля. Слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия.

В связи с этим муниципалитету рекомендовано организовать работу по регулированию выбросов и использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров. Руководителю ОГКУ «ЦГО» рассмотреть возможность выезда передвижной автоматизированной лаборатории с учетом складывающихся метеорологических условий.

Как уже сообщало Накануне.RU, также до вечера пятницу сохраняется режим НМУ первой степени опасности в Карабаше, Коркино, Сатке и Челябинске.