В Омске появился специальный томограф для клаустрофобов
Теперь и те, кто боится замкнутых или тесных пространств, смогут сделать томографию.
Теперь и те, кто боится замкнутых или тесных пространств, смогут сделать томографию.
Первый в регионе специализированный
— Основными преимуществами аппарата является высокое качество получаемого изображения, благодаря чему для визуализации доступны самые мелкие суставы кисти, стопы, которые не видны при других видах исследований. Благодаря конструкции открытого типа и комфортной для пациента обстановке при исследовании томограф подходит для людей с боязнью замкнутого пространства.
Кроме того, отмечаются немаловажные аспекты: при сканировании отсутствие лучевая нагрузка, а возможность свободного доступа к пациенту во время исследования позволяет проводить томографию детям, чтобы родители оставались рядом. Также в планах у центра покупка высокопроизводительных анализаторов для централизованной лаборатории.