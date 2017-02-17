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13:47 (мск), источник: Om1.ru

В Омске появился специальный томограф для клаустрофобов

Теперь и те, кто боится замкнутых или тесных пространств, смогут сделать томографию.

Первый в регионе специализированный магнитно-резонансный томограф открытого типа появился в Клиническом диагностическом центре, расположенном по улице Суворова, 112, сообщили в пресс-службе облправительства. С его помощью врачи смогут получать изображения высокого разрешения суставов, мягких тканей и костей конечностей. За счет этого на новый уровень выйдет диагностика воспалительных и дегенеративных заболеваний, ранних проявлений артрита, синовита, травм суставов и костного мозга.

Пресс-служба правительства Омской области:

 — Основными преимуществами аппарата является высокое качество получаемого изображения, благодаря чему для визуализации доступны самые мелкие суставы кисти, стопы, которые не видны при других видах исследований. Благодаря конструкции открытого типа и комфортной для пациента обстановке при исследовании томограф подходит для людей с боязнью замкнутого пространства.

Кроме того, отмечаются немаловажные аспекты: при сканировании отсутствие лучевая нагрузка, а возможность свободного доступа к пациенту во время исследования позволяет проводить томографию детям, чтобы родители оставались рядом. Также в планах у центра покупка высокопроизводительных анализаторов для централизованной лаборатории.

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