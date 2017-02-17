Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Эксперты спрогнозировали наиболее вероятный сценарий в Донбассе
Эксперт: почему Путин начал менять губернаторов и кто следующий?
Собчак против Брежневой: последний шанс
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
Что россияне делают с бесплатными участками
Банки снова массово снизили ставки по ипотеке
СМИ: российский корабль с ракетами подошел вплотную к берегам США
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
В США допустили создание генетически модифицированных людей
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
10Ежегодный Венецианский карнавал
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
13:46 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ"/. 17 февраля в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Орденами, знаками отличия, почётными грамотами, званиями и благодарностями отмечены профессиональные достижения 50 работников промышленности, энергетики, строительства, жилищно-коммунального и лесного хозяйства, агропромышленного комплекса, государственной службы, муниципального управления, спасательных служб, юридической, банковской и социальной сферы, предпринимательства и торговли, физкультуры и спорта, печати и СМИ, культуры и искусства.

Поздравляя передовиков, Глава региона отметил, что республика начала год успешно.

— По итогам января мы имеем позитивные цифры — и в части налоговых доходов очень приличное превышение по сравнению с январём прошлого года, и индекс промышленного производства составил 107,9 процента. Это говорит о том, что наши предприятия работают, начинается — и мы ждём этого — подъём производства, — сказал Рустэм Хамитов. — Безусловно, многое зависит в том числе и от вас. Вы на своих рабочих местах трудитесь активно, с хорошей отдачей, являетесь передовиками, поэтому получаете сегодня награды. Наши планы — большие. Мы хотим, чтобы наша республика по всем направлениям двигалась вперёд. Движение это должно быть заметным, прежде всего, для наших жителей. Мы обязаны обеспечить достойную жизнь наших граждан, и будем делать всё для этого. Главная наша ценность — это люди. Главная наша задача — чтобы люди жили хорошо.

Руководитель республики особо поблагодарил ветеранов за их вклад в социально-экономическое развитие Башкортостана.

— Хочу поблагодарить их за ту работу, которую они выполняли на протяжении долгих лет, — сказал Рустэм Хамитов. — Благодаря усилиям старшего поколения мы сегодня имеем то, что имеем. Заслуги уже поработавших людей, безусловно, неоценимы. И сегодняшние награды — это небольшая доля благодарности, которую мы испытываем по отношению к заслуженным труженикам.

Глава Башкортостана отметил, что во время церемонии некоторые из награждённых обращались к нему с пожеланиями.

— Сегодня были просьбы, в том числе по станции гребли, которая сегодня, к сожалению, разрушена в результате модернизации и строительства берегоукрепления. Кстати, мы с Российской Федерацией сейчас подписываем соглашение. Нам выделяют ещё 1,1 миллиарда рублей, мы добавляем свои 1,1 миллиарда, и уфимская набережная дойдёт до Монумента Дружбы и Сутолоки, — сообщил Рустэм Хамитов. — Это будет современный, хороший, красивый объект. Сегодня он ещё не завершен. Может быть, не всем пока нравится его архитектурное содержание. Но на самом деле это будет очень хорошее, симпатичное сооружение. Главное — будет широкая проезжая часть, место для прогулок, занятий спортом, отдыха. Надо подождать, чуть-чуть потерпеть — и у нас там всё будет неплохо.

Полная стенограмма выступления и список награждённых опубликованы на официальном сайте Главы республики.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Владимир Путин прокомментировал отставки глав регионов
Россия к лету рассчитается с кредиторами СССР
У Киева возникли большие проблемы с организацией «Евровидения»
Трамп назвал причину трудностей в отношениях с Россией
Патриарх Кирилл рассказал о ситуации с Исаакиевским собором
Депутатов Госдумы отправят на военные сборы
В Минобороны РФ рассказали о задаче трубопроводных войск
Спорт
«Бомба» Бердыева, строительство Шалимова, провал Луческу Подводим итоги первых матчей российских клубов в еврокубковой весне
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Регистрация жилья в России оказалась парализована
Московские квартиры за месяц существенно подешевели
Сенаторы одобрили закон о бессрочной приватизации
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми Современные дети вряд ли поймут, в чем ценность этих вещей, а вот у тех, кто вырос в 90-е, они вызовут прилив нежности и ностальгии по собственному детству – без смартфонов, интернета и соцсетей.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь