В Башкирии МЧС предупреждает о понижении температуры и ухудшении видимости на трассах

Со ссылкой на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ведомство сообщает, что в субботу, 18 февраля, ожидается переменная облачность. Местами выпадет небольшой снег, днем прогнозируется слабая метель. Ветер южный, юго-западный: ночью до восьми м/с, днем — до 12 м/с. Порывы могут достигать 17 м/с. Температура воздуха ночью составит -15,-20 градусов, местами -22,-27, днем -9,-14. Ночью и утром на отдельных участках автодорог ожидается туман. Видимость на трассах составит 500 м и менее.