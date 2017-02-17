Метеорологи прогнозируют метели в Татарстане в течение ближайших 5 дней
Серия атлантических циклонов атакует Татарстан с 18 по 22 февраля, сообщает МЧС республики со ссылкой на Гидрометцентр РТ.
Серия атлантических циклонов атакует Татарстан с 18 по 22 февраля, сообщает МЧС республики со ссылкой на Гидрометцентр РТ.
В республике ожидаются снег, мокрый снег и морось, метели с существенным ухудшением видимости, гололед и сильный ветер до 15−18 метров в секунду, говорится в сообщении.
18 февраля температур воздуха ночью до −10… −15 градусов, при прояснения до -21, днем −4… +2. На дорогах образуются снежные заносы и каша, возможна сильная гололедица. Синоптики прогнозируют, что
В связи с этим МЧС уже рекомендовало водителям быть особо осторожными на дороге, отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. По возможности следует избегать поездок за пределы города.
Также спасатели предостерегают любителей зимней рыбалки от выхода на лед