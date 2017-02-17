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15:39 (мск), источник: АиФ Казань

Метеорологи прогнозируют метели в Татарстане в течение ближайших 5 дней

Серия атлантических циклонов атакует Татарстан с 18 по 22 февраля, сообщает МЧС республики со ссылкой на Гидрометцентр РТ.

Источник: Аргументы и факты

В республике ожидаются снег, мокрый снег и морось, метели с существенным ухудшением видимости, гололед и сильный ветер до 15−18 метров в секунду, говорится в сообщении.

18 февраля температур воздуха ночью до −10… −15 градусов, при прояснения до -21, днем −4… +2. На дорогах образуются снежные заносы и каша, возможна сильная гололедица. Синоптики прогнозируют, что аномально-теплая погода сохранится в течение всей следующей недели.

В связи с этим МЧС уже рекомендовало водителям быть особо осторожными на дороге, отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. По возможности следует избегать поездок за пределы города.

Также спасатели предостерегают любителей зимней рыбалки от выхода на лед из-за плохой видимости. Рекомендуют учитывать погодные условия, иметь при себе мобильный телефон и приборы навигации и не рыбачить в одиночку.

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