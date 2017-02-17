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15:58 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре открыли новые пункты сбора гуманитарной помощи погорельцам

Пункты приема вещей для пострадавших в пожаре по улице Прокофьева начали работу во всех округах краевого центра. И даже в пригородных поселках.

Источник: ГТРК «Кубань»

Режим работы пунктов: с понедельника по четверг — с 09.00 до 18.00 часов; в пятницу — с 09.00 до 17.00 часов.

Всех неравнодушных просят приносить одежду и обувь — мужскую, женскую, детскую, а также новые постельные принадлежности, средства личной гигиены, посуду, в том числе одноразовую.

Все вещи тщательно отсортируют и распределят между жильцами пострадавшего дома.

Напомним, пожар произошел 15 февраля около шести часов вечера на мансарде шестиэтажки. Спасателям пришлось эвакуировать около 200 человек: за несколько часов огонь успел перекинуться на соседние квартиры и даже дома. Потушили пожар уже после полуночи. Всех пострадавших разместили в гостинице, им оказывается помощь.

На сайте администрации Краснодара можно ознакомиться со списком необходимых вещей.

Адреса пунктов приема:

Центральный внутригородской округ:

— ТЦ № 31, 2-й проезд Стасова, 54, т. 235−85−22.

— ТЦ № 32, 1-й проезд Вишневый, 3, т. 235−05−06.

— ТЦ № 33, ул. им. Вишняковой, 69, т. 239−63−87.

— ТЦ № 34−1, ул. Братьев Дроздовых, 27, т. 268−11−79.

— ТЦ № 34−2, ул. им. Леваневского, 57, т. 253−81−27.

— ТЦ № 35, ул. Колхозная, 77, т. 224−42−13.

— ТЦ № 36, ул. Садовая, 222, т. 254−16−49.

Карасунский внутригородской округ:

— ТЦ № 8 — Ул. Старокубанская, 125.

— ТЦ № 9 — Ул. Селезнёва, 134.

— ТЦ № 10−1 — ул. Фабричная, 5.

— ТЦ № 10−2 — ул. Уральская, 168.

— ТЦ № 11 — ул. Уральская, 158/2.

— ТЦ № 12−1 — ул. Уральская, 168.

— ТЦ № 12−2 — Новознаменский, ул. Благовещенская, 6.

— ТЦ № 13 — ул. им. Игнатова, 16.

— ТЦ № 14 — ул. им. Игнатова, 16.

— ТЦ № 15−1 — ул. Фабричная, 5.

— ТЦ № 15−2 ул. им. Е. Бершанской, 117.

— ТЦ № 16−1 п. Знаменский, ул. им. Лавочкина, 13.

— ТЦ № 16−2 п. Лорис, 3, п. Зеленопольский.

— ТЦ № 17−1, — п. Пригородный, д. 59.

— ТЦ № 17−2, — х. Ленина, ул. Буковая, 2.

— ТЦ № 17−3 — ст. Старокорсунская, ул. Красная, 60.

Западный внутригородской округ:

— ТЦ № 1−1 — ул. Октябрьская, 21, т. 268−02−06.

— ТЦ № 2 — ул. Кожевенная, 38, т. 201−90−72.

— ТЦ № 3−2 — ул. Северная, 279, 6 этаж, (помещения № 71, 74), т. 251−85−72.

—  ТЦ № 4 — ул. им. Дзержинского, 105, т. 215−44−01.

— ТЦ № 6 — Проспект Чекистов, 31, т. 261−47−02.

Прикубанский внутригородской округ: ул. Атарбекова, 43, администрация Прикубанского внутригородского округа. ул. Российская, 12, администрация Калининского сельского округа.

Станица Елизаветинская: ул. им. Ленина, 52, администрация Елизаветинского сельского округа.

Поселок Лекраспром: д. 31, администрация Березовского сельского округа.

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