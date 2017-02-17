Ученые нашли случай, когда курение оказалось полезным для здоровья

«Этот мужчина никогда не смог бы стать спортсменом, так как его кровь просто не способна переносить большие количества кислорода, но курение спасает его от развития анемии. Здесь есть еще один дополнительный плюс — носители такой мутации являются необычно стойкими к отравлению угарным газом», — заявил Джон Олсон (John Olson) из Райсовского университета в Хьюстоне (США).

Как рассказывает Олсон, история этого открытия берет начало с обращения молодой девушки в клинику германского города Маннхайм, жаловавшейся на общую слабость и постоянные проблемы с невысокой концентрацией гемоглобина в крови.

Изучив ее ДНК, ученые обнаружили в гене HBA1, содержащим в себе инструкции по сборке молекул гемоглобина, крайне редкую и необычную мутацию, в результате которой в структуре белка поменялась всего одна аминокислота — молекула гистидина была заменена лейцином.

Замена 58-ой аминокислоты в гемоглобине, по словам биологов, привела к тому, что белок стал крайне уязвим к действию кислорода. Центр белка при контакте с молекулами кислорода распадается на части, в результате чего гемоглобин теряет способность нормально переносить кислород.

Подобное открытие крайне удивило ученых, так как такие мутации обычно передаются наследственным путем, от родителей к детям, и родители этой девушки, мигрировавшие в Германию из Турции несколько десятилетий назад, никогда не обращались с жалобами на анемию и малокровие. Тем не менее, когда ученые проанализировали их пробы ДНК, мутация все же нашлась в геноме отца девушки.

Почему он не страдал от анемии? Причина этого оказалась крайне простой — мужчина много и очень часто курил, что защищало его гемоглобин от разрушения.

Дело в том, что эта же мутация делает гемоглобин почти в 85 тысяч раз более чувствительным к другой молекуле, содержащейся в большом количестве в табачном дыме — к угарному газу. Угарный газ для обычных людей является ядом, так как он связывается с гемоглобином гораздо прочнее, чем кислород, и фактически удушает человека изнутри.

Для людей, подобных мужчине из Турции и его дочери, угарный газ является своеобразным лекарством, а не ядом — он стабилизирует гемоглобин и позволяет ему хотя бы частично исполнять свои функции, а не разваливаться при контакте с кислородом. По этой причине курение было полезным для здоровья отца и он даже не подозревал о наличии редкой мутации в его ДНК, а его некурящая дочь испытывала все последствия от ее существования.

Нужно ли курить другим людям, которые страдают от похожих проблем? Как считают ученые, это делать вовсе не обязательно — можно вместо этого принимать большие дозы антиоксидантов, которые будут защищать гемоглобин схожим образом. С другой стороны, как признают исследователи, вторичное курение будет вредить таким людям гораздо меньше, чем остальным жителям планеты.