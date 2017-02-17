Лыжный марафон длиною в сутки состоится в Нижнем Новгороде

Лыжный марафон длиною в сутки состоится в Стригинском бору в Нижнем Новгороде, сообщает городская администрация.

Масштабный спортивный праздник, посвященный 85-летию Горьковского автомобильного завода, откроется 18 февраля в 9.30 на лыжной базе «Стригино» в Автозаводском районе. В суточном марафоне примут участие более 200 лыжников в возрасте от 12 лет. Для состязаний специально подготовлена десятикилометровая трасса, которая позволяет передвигаться как классическим, так и коньковым стилем.

Участники марафона получат трехразовое питание, при необходимости можно сделать перерыв на сон. Преодолевший максимальное расстояние будет награжден специальными призами.