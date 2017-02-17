Правительство Нижегородской области закупит десять мотоциклов для полицейских за 14 млн рублей

Согласно данным аукциона, единственным учеником стало АО «Авилон Автомобильная Группа». Компания поставит для нижегородской полиции новые мотоциклы с объемом двигателя не менее 790 см³.

Транспортные средства должны быть без пробега и не позднее 2016 года выпуска, соответствовать установленным стандартам качества. Их максимальная скорость не может быть меньше 200 км/ч.

На эти цели из бюджета Нижегородской области были выделены 13 миллионов 978 тысяч рублей. АО «Авилон Автомобильная Группа» стал единственным участником и победителем аукциона.

Мотоциклы нужно доставить до 15 апреля.