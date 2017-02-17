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15:04 (мск), источник: Kazinform

Премьера фильма «Мировой Назарбаев» состоялась в Бишкеке

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ — Премьера документального фильма «Мировой Назарбаев» кыргызского режиссера Омурзака Толобекова сегодня состоялась в столичном кинотеатре «Кыргызкино». Об идее создания фильма, поиске героев киноленты и творческом процессе съемок в интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформ» в Бишкеке рассказал кыргызский режиссер и продюсер фильма Омурзак Толобеков.

Источник: Kazinform

«Идея создания фильма про политика такого масштаба как Нурсултан Назарбаев у меня была давно. Изначально я не знал о том, что Назарбаев в молодости много лет провел в Кыргызстане, прекрасно знает наш язык, народ, культуру. В процессе работы над картиной я обратился в Союз писателей Кыргызстана, чтобы найти какие-нибудь материалы. Мне повезло, там я встретил Гульсайру Момунову — автора одной из книг о лидере Казахстана, которая много рассказала о периоде его жизни, связанным с Кыргызстаном. В дальнейшем она познакомила меня с друзьями Назарбаева, которые выросли вместе с будущим Президентом», — сказал О. Толобеков.

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Он рассказал, что съемки фильма проходили в Кыргызстане, в Алматы, Астане и родном селе нашего Президента Чемолгане. В фильме говорится не только о юности Президента Казахстана, но и, конечно же, о его политической деятельности и его вкладе в развитие страны и региона в целом.

«За год работы над картиной мы нашли много людей, с которыми он был знаком, с кем дружил. Они дали нам интересные интервью, и этому периоду посвящена картина. Мы знаем Президента Казахстана как сильного и опытного политика, поэтому в картине показаны результаты его деятельности», — добавил автор фильма.

Спонсором и одним из идейных вдохновителей фильма выступил известный кыргызский бизнесмен, представитель казахской диаспоры Сабыржан Сейдахметов.

«Мы гордимся успехами нашей исторической родины и хотим, чтобы о Казахстане и его лидере Нурсултане Абишевиче Назарбаеве знали больше кыргызстанцев», — сказал С. Сейдахметов.

Известные государственные деятели Кыргызстана, представители творческой интеллигенции и простые зрители, присутствовавшие на премьере, поблагодарили создателей фильма, отметив, что он раскрывает новые стороны личности казахстанского лидера, повествует о малоизвестных страницах его биографии, свидетельствующих о неразрывных тесных связях двух братских народов.

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