За сутки на Донбассе трое бойцов АТО погибли, 10 получили ранения
За минувшие сутки в зоне антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в результате боевых действий среди украинских военнослужащих трое бойцов погибли, 10 получили ранения.
За минувшие сутки в зоне антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в результате боевых действий среди украинских военнослужащих трое бойцов погибли, 10 получили ранения.
Об этом в пятницу, 17 февраля, на брифинге сообщил спикер министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент НБН.
«За минувшие сутки в результате боевых действий 3 украинских военнослужащих погибли, 10 — получили ранения», — сообщил
По 1 военнослужащему погибло в Зайцево, Авдеевке и Водяном Мариупольского направления. По 1 военнослужащему были ранены в Зайцево, Песках, Водяном и Лебединском, остальные — в Авдеевке.