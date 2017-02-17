Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Аваков пообещал России десятки тысяч убитых, а ЕС- толпы беженцев
Резкое выступление Путина, вызвавшее большой резонанс в мире
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
В Донбассе применяется сексуальное насилие в качестве пыток
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
«Жесткое разочарование»: боец ВСУ о настроениях украинцев
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
В США допустили создание генетически модифицированных людей
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
10Авария на крупнейшей в США плотине
14В США прошла самая престижная выставка собак
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
1275-летие Солнца нации
14:29 (мск), источник: Nbnews.com.ua

За сутки на Донбассе трое бойцов АТО погибли, 10 получили ранения

За минувшие сутки в зоне антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в результате боевых действий среди украинских военнослужащих трое бойцов погибли, 10 получили ранения.

Об этом в пятницу, 17 февраля, на брифинге сообщил спикер министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент НБН.

«За минувшие сутки в результате боевых действий 3 украинских военнослужащих погибли, 10 — получили ранения», — сообщил г-н Мотузяник.

По 1 военнослужащему погибло в Зайцево, Авдеевке и Водяном Мариупольского направления. По 1 военнослужащему были ранены в Зайцево, Песках, Водяном и Лебединском, остальные — в Авдеевке.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Днепре сегодня суд рассмотрит дело Пугачева, застрелившего двух полицейских
Владимир Путин прокомментировал отставки глав регионов
Россия к лету рассчитается с кредиторами СССР
У Киева возникли большие проблемы с организацией «Евровидения»
В крупных городах США мигранты устроили забастовку
Патриарх Кирилл рассказал о ситуации с Исаакиевским собором
Депутатов Госдумы отправят на военные сборы
В Минобороны РФ рассказали о задаче трубопроводных войск
Спорт
«Бомба» Бердыева, строительство Шалимова, провал Луческу Подводим итоги первых матчей российских клубов в еврокубковой весне
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
В Петербурге проверят работоспособность всех лифтов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми Современные дети вряд ли поймут, в чем ценность этих вещей, а вот у тех, кто вырос в 90-е, они вызовут прилив нежности и ностальгии по собственному детству – без смартфонов, интернета и соцсетей.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь