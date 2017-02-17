Глава ГИБДД Башкирии предупредил о начале рейдов против пьяных водителей
В Башкирии начались профилактические рейды по выявлению пьяных водителей.
В Башкирии начались профилактические рейды по выявлению пьяных водителей.
Запись об этом появилась на странице главы ГИБДД по РБ Динара Гильмутдинова в соцсети.
«Обычно после ДТП пьяные водители остаются жить. Большинство из них даже не понимают, что они натворили! Страдают те, кто невиновен и случайно оказался рядом. Крайне редко люди выживают в таких авариях, зато у пьяного ни единой царапинки, ни ссадины. Последствия “пьяной” езды, как и любого другого нарушения, непоправимы», — написал Динар Загитович по этому случаю.