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14:18 (мск), источник: PROUFU.ru

Глава ГИБДД Башкирии предупредил о начале рейдов против пьяных водителей

В Башкирии начались профилактические рейды по выявлению пьяных водителей.

Запись об этом появилась на странице главы ГИБДД по РБ Динара Гильмутдинова в соцсети.

«Обычно после ДТП пьяные водители остаются жить. Большинство из них даже не понимают, что они натворили! Страдают те, кто невиновен и случайно оказался рядом. Крайне редко люди выживают в таких авариях, зато у пьяного ни единой царапинки, ни ссадины. Последствия “пьяной” езды, как и любого другого нарушения, непоправимы», — написал Динар Загитович по этому случаю.

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