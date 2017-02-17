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15:48 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани частично закрываются улицы Уфимская и Зои Космодемьянской

В Казани временно закрывают движение на улицах Уфимская и Зои Космодемьянской. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

 — Закрытие связано с проведением работ по прокладке газопровода, — говорится в сообщении.

Так, с 22.00 17 февраля до 20 февраля временно закроется движение по улице Уфимская на участке пересечения с улицей Краснооктябрьская.

Также временно закроется движение по улице Зои Космодемьянской возле дома № 2/5 в направлении движения автотранспорта в сторону улицы Нагорная. Ограничение будет действовать с 22.00 18 февраля до 6.00 20 февраля.

В связи с этим, Исполком Казани просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

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