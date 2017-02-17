Крым впервые представлен на туристической выставке в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Туристическое ведомство Крыма впервые представило предложения для туристов на Международной туристической выставке в Нью-Дели. Как сообщила ТАСС заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Ольга Бурова, интерес к крымскому направлению достаточно высок.

«Отрадно, что гости выставки походят с конкретными вопросами, знают, где находится Крым и расспрашивают, что Крым может предложить туристам из Индии», — сказала Бурова.

Она отметила, что в этом году Министерство курортов и туризма Крыма организует семинары по вопросу организации приема и обслуживания туристов из Индии.

«Мы намерены рассказать туроператорам и отельерам об особенностях питания гостей из Индии — ведь многие из них строгие вегетарианцы. Кроме того, даже тем, кто ест мясное, не стоит предлагать блюда из говядины. Объясняем, что необходимо учитывать интерес индийских гостей», — добавила заместитель министра.

«В прошлом году делегация туроператоров из Индии посетила Крым, и теперь на этой выставке индийские туроператоры предлагают в том числе туры и на наш полуостров», — сказала она.

В Крыму готовы учитывать интересы гостей из Индии. Например, известно, что здесь очень популярно кино, и поэтому индийцам будет предлагаться маршрут по местам съемок известных фильмов, в том числе фильма «Викинг», к которому уже проявили интерес индийские кинопрокатчики. Предлагаются также экологические маршруты и маршруты по культовым и историческим местам — ведь в Крыму только религиозных объектов более 800, отметила собеседник агентства.

«В прошлом году Крым посетили 5,5 миллиона гостей, из них около 100 тыс. — из дальнего зарубежья. Мы надеемся, что в ближайшие годы это число вырастет. В том числе и за счет туристов из Индии», — отметила Бурова.