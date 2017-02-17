Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Прессу выгнали из зала на первой встрече глав МИД России и США
Экс-депутат: решение о Крыме принял один человек, все были против
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
В Москве медсестры подрались с украинскими сиделками из-за Гиви
Известная российская актриса на пороге нищеты
Донбасс массово идет в ополчение: СМИ о результатах блокады
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
10Авария на крупнейшей в США плотине
14В США прошла самая престижная выставка собак
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
1275-летие Солнца нации
14:17 (мск), источник: ТАСС

Крым впервые представлен на туристической выставке в Индии

Министерство курортов и туризма полуострова организует семинары по вопросу организации приема и обслуживания индийских туристов, учитывая особенности питания и интересы гостей.

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Туристическое ведомство Крыма впервые представило предложения для туристов на Международной туристической выставке в Нью-Дели. Как сообщила ТАСС заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Ольга Бурова, интерес к крымскому направлению достаточно высок.

«Отрадно, что гости выставки походят с конкретными вопросами, знают, где находится Крым и расспрашивают, что Крым может предложить туристам из Индии», — сказала Бурова.

Она отметила, что в этом году Министерство курортов и туризма Крыма организует семинары по вопросу организации приема и обслуживания туристов из Индии.

«Мы намерены рассказать туроператорам и отельерам об особенностях питания гостей из Индии — ведь многие из них строгие вегетарианцы. Кроме того, даже тем, кто ест мясное, не стоит предлагать блюда из говядины. Объясняем, что необходимо учитывать интерес индийских гостей», — добавила заместитель министра.

«В прошлом году делегация туроператоров из Индии посетила Крым, и теперь на этой выставке индийские туроператоры предлагают в том числе туры и на наш полуостров», — сказала она.

В Крыму готовы учитывать интересы гостей из Индии. Например, известно, что здесь очень популярно кино, и поэтому индийцам будет предлагаться маршрут по местам съемок известных фильмов, в том числе фильма «Викинг», к которому уже проявили интерес индийские кинопрокатчики. Предлагаются также экологические маршруты и маршруты по культовым и историческим местам — ведь в Крыму только религиозных объектов более 800, отметила собеседник агентства.

«В прошлом году Крым посетили 5,5 миллиона гостей, из них около 100 тыс. — из дальнего зарубежья. Мы надеемся, что в ближайшие годы это число вырастет. В том числе и за счет туристов из Индии», — отметила Бурова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россельхознадзор может расширить ограничения на животноводческую продукцию из Белоруссии
Владимир Путин прокомментировал отставки глав регионов
Россия к лету рассчитается с кредиторами СССР
У Киева возникли большие проблемы с организацией «Евровидения»
В крупных городах США мигранты устроили забастовку
Патриарх Кирилл рассказал о ситуации с Исаакиевским собором
Депутатов Госдумы отправят на военные сборы
В Минобороны РФ рассказали о задаче трубопроводных войск
Спорт
«Бомба» Бердыева, строительство Шалимова, провал Луческу Подводим итоги первых матчей российских клубов в еврокубковой весне
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
В Петербурге проверят работоспособность всех лифтов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми Современные дети вряд ли поймут, в чем ценность этих вещей, а вот у тех, кто вырос в 90-е, они вызовут прилив нежности и ностальгии по собственному детству – без смартфонов, интернета и соцсетей.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь