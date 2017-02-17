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14:18 (мск), источник: Вести - Калининград

Улицы Елизаветы Глинки в Калининграде пока не будет

Детский хоспис в Калининграде введут в эксплуатацию к концу 2018 года.

На заседании городского совета депутатов было утверждено новое название улицы в Центральном районе, где будет находится учреждение. Она получило имя Карамельная.

26 декабря в авиакатастрофе самолета Ту-154 Министерства обороны РФ вместе с артистами ансамбля имени Александрова погибла правозащитник и общественный деятель доктор Лиза. Появилась идея назвать улицу, на которой строится хоспис, именем Елизаветы Глинки. Однако общественная инициатива так и не была оформлена.

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