Улицы Елизаветы Глинки в Калининграде пока не будет

На заседании городского совета депутатов было утверждено новое название улицы в Центральном районе, где будет находится учреждение. Она получило имя Карамельная.

26 декабря в авиакатастрофе самолета Ту-154 Министерства обороны РФ вместе с артистами ансамбля имени Александрова погибла правозащитник и общественный деятель доктор Лиза. Появилась идея назвать улицу, на которой строится хоспис, именем Елизаветы Глинки. Однако общественная инициатива так и не была оформлена.