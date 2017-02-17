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14:59 (мск), источник: Kazinform

Жителей трех поселков переселят в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Жители поселков Весовая, Крестовский и Перевалка переедут на новую землю, поскольку на прежних местах их проживания начнется добыча полезных ископаемых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Согласно комплексному плану развития города Сатпаева, жители трех поселков будут переселены в новый микрорайон «Нурлы мекен». А участки земли, принадлежащие им, будут отчуждаться для государственных нужд в целях разработки месторождения полезных ископаемых.

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Как сообщил на отчетной встрече с населением аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, для переселения сельчан построят в этом году 25 пятиэтажек.

«На сегодня для обеспечения жильем 859 семей построено 39 жилых домов и выкуплены шесть квартир. Ведется строительство 25 пятиэтажных домов общей площадью 78 тысяч квадратных метров для 1150 семей. Оно будет завершено в 2017 году», — сообщил аким Карагандинской области.

Аким отметил, что Правительством утверждена программа жилищного строительства «Нұрлы жер», которая объединила жилищное строительство, предусмотренное ранее в рамках программы «Нұрлы жол» и Программы развития регионов.

«На реализацию программы “Нұрлы жер” области выделено полтора миллиарда тенге. Планируется построить 19 тысяч квадратных метров жилья. Это позволит предоставить квартиры 336 очередникам. Будет продолжено строительство кредитного жилья для вкладчиков АО “Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана”, в том числе очередников местных исполнительных органов. На сегодняшний день для строительства такого жилья имеются 11 проектов», — сказал Нурмухамбет Абдибеков.

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