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14:47 (мск), источник: Новый Калининград

В выходные ГИБДД усилит контроль за трезвостью водителей

В 2016 году по вине нетрезвых водителей произошло 97 аварий.

В субботу, воскресенье и утро понедельника инспекторы ГИБДД в регионе усилят контроль за трезвостью водителей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пятницу сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В 2016 году в результате по вине нетрезвых водителей произошло 97 аварий, в результате которых погибли 18 человек и еще 120 получили ранения. Госавтоинспекция области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения дежурную часть по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель»: 8 (4012) 552−811.

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