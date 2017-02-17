В выходные ГИБДД усилит контроль за трезвостью водителей

В субботу, воскресенье и утро понедельника инспекторы ГИБДД в регионе усилят контроль за трезвостью водителей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пятницу сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В 2016 году в результате по вине нетрезвых водителей произошло 97 аварий, в результате которых погибли 18 человек и еще 120 получили ранения. Госавтоинспекция области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения дежурную часть по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель»: 8 (4012) 552−811.